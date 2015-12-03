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    Премьер-министр Турции прибыл в Азербайджан

    Это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев, А.Давутоглу встречали официальные лица страны, а также посол Турции в Азербайджане.

    Как ожидается, в ходе визита, турецкий премьер встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Раси-заде, а также выступит с лекцией в Университете АДА.

    На встречах будут обсуждены  вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и мировой повестки. 

    Отметим, это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции.

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