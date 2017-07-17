Премьер-министр: Латвийско-азербайджанские отношения всегда были успешными

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Латвийская авиакомпания "Air Baltic" заинтересована в выполнении рейсов Рига - Баку в течение года, а также в дальнейшем развивать сотрудничество с "Азербайджанскими авиалиниями".

Как сообщает Report cо ссылкой на сайт правительства Латвии, об этом заявил премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Риге.

В ходе встречи М. Кучинскис отметил, что латвийско-азербайджанские отношения всегда были успешными, и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет продолжаться, особенно в таких областях, как образование, экономика, транспорт и логистика.

М.Кучинскис проинформировал И.Алиева о планах Латвии по реализации проекта "Rail Baltica", заявив, что страна намерена построить структуру логистического центра, отметив, что он откроет новые возможности для усиления сотрудничества с Азербайджаном.

Премьер-министр Латвии также выразил поддержку развитию отношений Европейского Союза с Азербайджаном. Стороны, в этом плане, обсудили следующую подготовку к саммиту Восточного партнерства. Было подчеркнуто большое значение программы Восточного партнерства и необходимость в его продолжении.

Премьер-министр также приветствовал подписание между Азербайджаном и Латвией совместной декларации о стратегическом партнерстве, который даст новый импульс для развития двусторонних отношений.