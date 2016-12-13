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    Премьер-министр Израиля отправился с официальным визитом в Азербайджан

    В ходе визита Нетанияху планирует провести переговоры с президентом Азербайджана, встретится с представителями еврейской общины

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправился с официальным визитом в Азербайджан и Казахстан. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в поездке его  сопровождает министр экологии Зеэв Элькин.

    Планируется, что в ходе визита в Баку сегодня Нетанияху  проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем встретится с представителями еврейской общины.

    14 декабря глава правительства Израиля прибудет в Казахстан, где проведет переговоры с президентом Нурсултаном Назарбаевым. В ходе встречи ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. 

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