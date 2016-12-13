Премьер-министр Израиля отправился с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправился с официальным визитом в Азербайджан и Казахстан. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в поездке его сопровождает министр экологии Зеэв Элькин.

Планируется, что в ходе визита в Баку сегодня Нетанияху проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем встретится с представителями еврейской общины.

14 декабря глава правительства Израиля прибудет в Казахстан, где проведет переговоры с президентом Нурсултаном Назарбаевым. В ходе встречи ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.