 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер-министр Грузии прибыл в Азербайджан

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл  в Азербайджан с официальным визитом.

    Как передает Report,  30 августа в рамках визита глава правительства Грузии проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым и другими официальными лицами.

    В ходе встреч будет обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области транспорта, энергетики, торговли, экономики, культуры и гуманитарной сферы. Стороны обсудят возможности углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    На встречах будет уделено особое внимание растущему потенциалу экономического сотрудничества.

    Отметим, что это первый визит в Азербайджан Мамуки Бахтадзе в качестве премьер-министра Грузии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi