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    Премьер-министр Грузии позвонил президенту Азербайджана

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Мамука Бахтадзе поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

    В ходе телефонного разговора президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами в различных областях и высказали уверенность в том, что наши связи будут успешно развиваться и в 2019 году.

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