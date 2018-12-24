Премьер-министр Грузии позвонил президенту Азербайджана

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Мамука Бахтадзе поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами в различных областях и высказали уверенность в том, что наши связи будут успешно развиваться и в 2019 году.