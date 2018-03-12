Премьер-министр: Азербайджан для Грузии - особенный стратегический партнер

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Визит в Азербайджан для нас всегда особенное явление, исходя из того, что Азербайджан для Грузии - особенный стратегический партнер. Мы очень рады, что экономические отношения между нашими странами находятся на пути возрождения".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Премьер Грузии поблагодарил президента за теплый прием и акцентировал внимание на динамике развития экономических отношений.

"По данным недавно опубликованной статистики, Азербайджан занимает первое место по количеству визитеров в Грузию, что нас очень радует. Стратегические проекты, которые вы упомянули - проект Баку - Тбилиси - Карс, проект Южного газового коридора, который в дальнейшем присоединяется к Трансанатолийскому и Трансадриатическому газовым коридорам - неоценимо важны как с экономической, так и геостратегической точки зрения", - подчеркнул Квирикашвили.

Глава правительства заявил, что Грузия всегда поддерживает позиции Азербайджана в глобальных проектах и это естественно, исходя из стратегического партнерства двух стран.

"Также хочу вас поздравить со 100-летним юбилеем провозглашения первой независимой республики. Это очень важная дата для Грузии и Азербайджана, и я очень надеюсь, что мы достойно ее отметим", - заявил Квирикашвили.