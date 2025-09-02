Представительство МККК в Азербайджане закроет свои страницы в соцсетях
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 14:16
Представительство Международного комитета красного креста (МККК) в Азербайджане закроет свои аккаунты в социальных сетях.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице организации в социальной сети "X".
"После решения правительства Азербайджана МККК закроет свое представительство в стране 3 сентября 2025 года. Этот аккаунт больше не будет активен", - говорится в сообщении.
Последние новости
15:35
Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательныВнешняя политика
15:28
Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрдДругие страны
15:23
Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридоруВнешняя политика
15:23
Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
15:23
Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического переходаЭнергетика
15:16
В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человекДругие страны
15:09
Герцог увидится с Папой в ВатиканеДругие страны
14:56
В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млнВ регионе
14:52