    Представительство МККК в Азербайджане закроет свои страницы в соцсетях

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 14:16
    Представительство Международного комитета красного креста (МККК) в Азербайджане закроет свои аккаунты в социальных сетях. 

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице организации в социальной сети "X".

    "После решения правительства Азербайджана МККК закроет свое представительство в стране 3 сентября 2025 года. Этот аккаунт больше не будет активен", - говорится в сообщении.

