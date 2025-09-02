BQXK-nın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabları fəaliyyət göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 02 sentyabr, 2025
- 13:59
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabları fəaliyyət göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında məlumat yerləşdirilib.
"Azərbaycan hökumətinin qərarından sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 2025-ci il sentyabrın 3-də ölkədəki nümayəndəliyini bağlayacaq. Bu hesab artıq aktiv olmayacaq", - deyə qeyd olunub.
