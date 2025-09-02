    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    BQXK-nın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabları fəaliyyət göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:59
    BQXK-nın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabları fəaliyyət göstərməyəcək

    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabları fəaliyyət göstərməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında məlumat yerləşdirilib.

    "Azərbaycan hökumətinin qərarından sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 2025-ci il sentyabrın 3-də ölkədəki nümayəndəliyini bağlayacaq. Bu hesab artıq aktiv olmayacaq", - deyə qeyd olunub.

    BQXK QIZIL XAÇ
    Rus Versiası Rus Versiası
    Представительство МККК в Азербайджане закроет свои страницы в соцсетях
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    ICRC office in Azerbaijan to close its social media accounts

