Представительство Азербайджана при НАТО выразило приверженность двустороннему партнерству

Азербайджан остается приверженным партнерству с НАТО.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации представительства нашей страны при Альянсе в соцсети Х.
"Азербайджан полон решимости вносить вклад в международный мир и безопасность в рамках программы Партнерство ради мира", - отмечается в публикации.
Также была выражена благодарность помощнику генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борису Руге за поздравления в связи с соглашениями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.
Отметим, что сегодня помощник генсека НАТО Борис Руге встретился с представителями Азербайджана и Армении при Альянсе. Они обсудили итоги переговоров лидеров в Вашингтоне.