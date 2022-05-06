Представитель ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших результатов

За последние 30 лет Азербайджан добился больших результатов в том числе в экономическом аспекте.

За последние 30 лет Азербайджан добился больших результатов в том числе в экономическом аспекте.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель резидента-координатора ООН в Азербайджане Конако Мабуки на мероприятии в Университете ADA, посвященном 30-летию создания постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций.

Она отметила, что за эти годы Азербайджан показал свою приверженность ценностям ООН. "Так, председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан многое сделал для помощи во время пандемии", - добавила К. Мабуки.

По ее словам, ООН продолжит поддерживать Азербайджан в достижении Целей устойчивого развития, а также в восстановлении после конфликта.