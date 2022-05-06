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Представитель ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших результатов

Представитель ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших результатов За последние 30 лет Азербайджан добился больших результатов в том числе в экономическом аспекте.
Внешняя политика
6 мая 2022 г. 18:17
Представитель ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших результатов

За последние 30 лет Азербайджан добился больших результатов в том числе в экономическом аспекте.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель резидента-координатора ООН в Азербайджане Конако Мабуки на мероприятии в Университете ADA, посвященном 30-летию создания постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций.

Она отметила, что за эти годы Азербайджан показал свою приверженность ценностям ООН. "Так, председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан многое сделал для помощи во время пандемии", - добавила К. Мабуки.

По ее словам, ООН продолжит поддерживать Азербайджан в достижении Целей устойчивого развития, а также в восстановлении после конфликта.

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Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi: "Son 30 ildə Azərbaycan iqtisadi inkişaf baxımından böyük irəliləyiş əldə edib"
Версия на английском языке UN official hails Azerbaijan's achievements over past three decades

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