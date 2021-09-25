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Представитель ОИС: Армения ответственна за судьбу пропавших без вести азербайджанцев

Представитель ОИС: Армения ответственна за судьбу пропавших без вести азербайджанцев "До сих пор нет информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев".
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 15:21
Представитель ОИС: Армения ответственна за судьбу пропавших без вести азербайджанцев

"До сих пор нет информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Гаджи Али Ачыкгюль.

Представитель ОИС заявил, что Армения ответственна за судьбу пропавших без вести азербайджанцев.

Гаджи Али Ачыкгюл добавил, что Азербайджан предпринимает важные шаги для установления мира в регионе, и заявил о необходимости объединения усилий в этом направлении.

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Версия на английском языке OIC representative says Armenia responsible for fate of missing Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке İƏT nümayəndəsi: "Ermənistan itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə görə məsuliyyət daşıyır"

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