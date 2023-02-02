Представитель Госсекретаря США выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране

Cоветник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман выразила соболезнования в связи с гибелью гражданина Азербайджана в результате теракта, совершенного против посольства нашей страны в Тегеране.

Cоветник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман выразила соболезнования в связи с гибелью гражданина Азербайджана в результате теракта, совершенного против посольства нашей страны в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителем государственного секретаря США.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.