Представитель Джибути: Франция всегда стремилась установить господство в Африке

Франция, прикрываясь идеей распространения цивилизации, на самом деле стремилась установить свое доминирование в Африке.

Франция, под предлогом распространения цивилизации, на самом деле стремилась установить свое доминирование в Африке.

Как передает Report, об этом член национальной ассамблеи Джибути, глава Парламентской группы дружбы Джибути-Азербайджан Илайя Исмаэль Гееди заявила на проходящей в Баку международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Если изучить историю Африканского континента становится очевидным, что Французская империя под предлогом распространения цивилизации на самом деле преследовала цель установить здесь свою власть. До французского колониализма у африканских народов уже была собственная цивилизация и богатая культура", - сказала она.

По ее словам, Франция всегда стремилась к доминированию в Африке и продолжает проводить колониальную политику, пытаясь лишить страны независимости.

"Современная молодежь готова взять инициативу в свои руки и положить конец колонизации африканских стран. Они активно противостоят этой политике, готовы сказать "нет" колониализму и стремятся к свободе", - сказала она.

Она также выразила благодарность Азербайджану за его активную деятельность во время председательства в Движении неприсоединения, усилия в вопросе деколонизации в современном мире.