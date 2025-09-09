ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Представитель ЦАМО: Создания зон возобновляемой энергии недостаточно для устойчивого развития

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:53
    Создания зон возобновляемой энергии недостаточно для устойчивого развития, необходимо развивать концепцию "зеленой энергии" в целом.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    По его словам, Карабахский экономический район Азербайджана имеет большой потенциал в сфере возобновляемой энергии.

    "Например, в Кяльбаджаре и Лачыне есть возможности для развития гидроэнергии, а в Губадлы - солнечной энергии. Для зеленого перехода и устойчивого развития большое значение имеет международное сотрудничество. Компании Masdar, BP и Acwa Power играют в этом важную роль", - сказал он.

