Представитель ЦАМО: Создания зон возобновляемой энергии недостаточно для устойчивого развития
Внешняя политика
- 09 сентября, 2025
- 14:53
Создания зон возобновляемой энергии недостаточно для устойчивого развития, необходимо развивать концепцию "зеленой энергии" в целом.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.
По его словам, Карабахский экономический район Азербайджана имеет большой потенциал в сфере возобновляемой энергии.
"Например, в Кяльбаджаре и Лачыне есть возможности для развития гидроэнергии, а в Губадлы - солнечной энергии. Для зеленого перехода и устойчивого развития большое значение имеет международное сотрудничество. Компании Masdar, BP и Acwa Power играют в этом важную роль", - сказал он.
