Председатель правительства Чечни направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правительства Чеченской Республики Российской Федерации Руслан Эдельгериев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

Как передает Report, в письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Мы знаем Вас как мудрого политического деятеля и патриота своей страны, который проводит взвешенную политику, направленную на развитие и процветание азербайджанского народа. Уверен, что благодаря Вам Азербайджанская Республика и впредь будет двигаться по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического и социального развития. Не сомневаюсь, что неизменная поддержка и доверие народа, стремление сделать жизнь граждан республики благополучнее будут и далее способствовать Вашим успехам в государственной деятельности.

В этот день позвольте от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.