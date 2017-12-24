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    Председатель правительства Чечни направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

    Мы знаем Вас как мудрого политического деятеля и патриота своей страны

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правительства Чеченской Республики Российской Федерации Руслан Эдельгериев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

    Как передает Report, в письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

    Мы знаем Вас как мудрого политического деятеля и патриота своей страны, который проводит взвешенную политику, направленную на развитие и процветание азербайджанского народа. Уверен, что благодаря Вам Азербайджанская Республика и впредь будет двигаться по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического и социального развития. Не сомневаюсь, что неизменная поддержка и доверие народа, стремление сделать жизнь граждан республики благополучнее будут и далее способствовать Вашим успехам в государственной деятельности.

    В этот день позвольте от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

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