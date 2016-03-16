Председатель парламентского комитета: В результате оказанной Азербайджаном помощи независимость Грузии еще более укрепляется

Тбилиси. 16 марта. REPORT.AZ/ "Можно сказать, что благодаря непосредственной помощи Азербайджана потребность Грузии в природном газе полностью возмещена. Мы это ценим".

Об этом в интервью Report сказал руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы парламента Грузии Зураб Ткемаладзе.

"Крупномасштабные проекты, осуществляемые на Южном Кавказе в результате совместного сотрудничества Азербайджана и Грузии, играют важную роль в повышении нашей международной репутации и укреплении позиции в регионе. Мы никогда не сможем забыть оказанную Азербайджаном заботу и помощь", - сказал председатель комиссии.

З.Ткемаладзе подчеркнул, что Азербайджан является самым близким другом и стратегическим партнером Грузии на Южном Кавказе: "Наши связи развиваются не только на уровне законодательных органов, но и во всех сферах. У нас существует крепкая юридическая база для всестороннего развития связей между двумя дружественными и братскими странами, что позволяет развивать отношения во всех областях".

По словам З.Ткемаладзе, дружественные группы играют важную роль в развитии межпарламентских связей: "Дружественная группа повторно сформировалась после прошедших в Азербайджане парламентских выборов. В ближайшее время мы возобновим взаимные визиты. При обсуждении некоторых вопросов в международных организациях наши депутаты выступают с единой позиции, что является показателем тесной дружбы".