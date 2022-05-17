Председатель парламента Турции посетил Аллею шехидов

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетил Аллею шехидов в Баку.

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетил Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Report, делегация во главе с М. Шентопом также возложила цветы к монументу турецким воинам, павшим за освобождение Баку в 1918 году.

"В 44- дневной войне азербайджанские шехиды отдали свою жизнь за родину, погибли героически, также как и турецкие солдаты, которые тут похоронены. Мы с глубокой скорбью вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину", - заявил председатель парламента Турции журналистам.

Мустафа Шентоп 16 мая прибыл с визитом в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).