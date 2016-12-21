Председатель парламента Грузии прибудет с визитом в Азербайджан

Тбилиси. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в следующем году планирует совершить визит в Азербайджан. Об этом грузинскому бюро Report сообщил сам Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что ведутся подготовительные работы в связи с этим.

"Дружба азербайджанского и грузинского народов имеет древнюю историю. У нас хорошие отношения и между государствами. Новоизбранный парламент повысит усилия для расширения этих связей", - добавил И.Кобахидзе.

Председатель парламента подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии: "Мы постараемся расширить дружеские и братские отношения между нашими государствами, народами и парламентами".

Он отметил о продуктивном сотрудничестве с депутатами Милли Меджлиса и в международных организациях и заявил, что грузинская сторона заинтересована в развитии межпарламентских связей.