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    Председатель парламента Грузии прибудет с визитом в Азербайджан

    Ираклий Кобахидзе: Грузинская сторона заинтересована в развитии межпарламентских связей

    Тбилиси. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в следующем году планирует совершить визит в Азербайджан.  Об этом грузинскому бюро Report сообщил сам Ираклий Кобахидзе. 

    Он отметил, что ведутся подготовительные работы в связи с этим. 

    "Дружба азербайджанского и грузинского народов имеет древнюю историю. У нас хорошие отношения и между государствами. Новоизбранный парламент повысит усилия для расширения этих связей", - добавил И.Кобахидзе. 

    Председатель парламента подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии: "Мы постараемся расширить дружеские и братские отношения между нашими государствами, народами и парламентами". 

    Он отметил о продуктивном сотрудничестве с депутатами Милли Меджлиса и в международных организациях и заявил, что грузинская сторона заинтересована в развитии межпарламентских связей.

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