Председатель парламента Армении: Встреча глав МИД в Вашингтоне может привести к прогрессу

"Переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, которые состоятся в Вашингтоне, могут привести к прогрессу".

"Переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, которые состоятся в Вашингтоне, могут привести к прогрессу".

Как передает Report, об этом спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил на брифинге журналистам.

"Можем ожидать прогресса от переговоров, потому что, что переговоры идут достаточно интенсивно, предложения и обсуждения обеих сторон дают результаты. Армянская сторона согласна с некоторыми формулировками, также и азербайджанская сторона. На данный момент я вижу, что прогресс есть”, - заявил Симонян.

Отметим, что завтра, 27 июня, в столице США Вашингтоне Д.Байрамов встретится с А.Мирзояном. Между сторонами запланировано проведение очередного раунда переговоров по проекту ”Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".