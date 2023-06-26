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Председатель парламента Армении: Встреча глав МИД в Вашингтоне может привести к прогрессу

Председатель парламента Армении: Встреча глав МИД в Вашингтоне может привести к прогрессу "Переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, которые состоятся в Вашингтоне, могут привести к прогрессу".
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 14:40
Председатель парламента Армении: Встреча глав МИД в Вашингтоне может привести к прогрессу

"Переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, которые состоятся в Вашингтоне, могут привести к прогрессу".

Как передает Report, об этом спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил на брифинге журналистам.

"Можем ожидать прогресса от переговоров, потому что, что переговоры идут достаточно интенсивно, предложения и обсуждения обеих сторон дают результаты. Армянская сторона согласна с некоторыми формулировками, также и азербайджанская сторона. На данный момент я вижу, что прогресс есть”, - заявил Симонян.

Отметим, что завтра, 27 июня, в столице США Вашингтоне Д.Байрамов встретится с А.Мирзояном. Между сторонами запланировано проведение очередного раунда переговоров по проекту ”Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin sədri: "XİN başçılarının sabah Vaşinqtonda keçirəcəkləri görüş irəliləyişə səbəb ola bilər"

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