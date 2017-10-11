Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси: Азербайджан - это наш надежный друг и партнер

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Беларусь и Азербайджан должный активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Беларусь, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с главой парламента Азербайджана Октаем Асадовым, находящимся с визитом в Минске.

"Азербайджан - это наш надежный друг и партнер, считаю, что у нас созданы все условия для широкоформатного двустороннего сотрудничества", - заявил В. Андрейченко.

По его словам, Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене. При этом он поблагодарил азербайджанских партнеров, которые не поддержали "шведскую резолюцию, направленную против Беларуси, Азербайджана и России".

Наряду с этим глава палаты указал на важность поддержки азербайджанской стороной идея развития Шелкового пути.

"Для нас это важно. Беларусь находится в центре Европы. Надеюсь, что мы будем сотрудничать в этой сфере", - добавил В. Андрейченко.

В свою очередь председатель Милли Меджлиса Октай Асадов заявил, что белорусско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне.

"Благодаря нашим президентам мы стали стратегическими партнерами", - сказал он.

По его словам, сторонам также необходимо развивать региональное сотрудничество и активно развивать для этого правовую базу.

О. Асадов предложил развивать кооперационное сотрудничество по двумя вариантам "Беларусь - Азербайджан - Турция" и "Германия - Беларусь - Азербайджан". "Мы готовы поддержать эти инициативы, ждем предложений с вашей стороны", - добавил спикер Милли Меджлиса.