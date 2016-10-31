Председатель Палаты депутатов Бразилии награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

31 октября, 2016 20:51

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Палаты депутатов Национального Конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Маи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Бразилия председатель Палаты депутатов Национального Конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Маю награждается "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".