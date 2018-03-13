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    Председатель ПА ОБСЕ: Баку-Тбилиси-Карс - лучший пример взаимовыгодного сотрудничества

    Такие проекты, как Шелковый путь, стимулируют экономическое сотрудничество© Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Такие проекты, как  Шелковый путь, стимулируют не только экономическое сотрудничество, но и несет по всей своей протяженности культурное богатство и взаимообмен". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели, выступая на международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути ".

    Он отметил, что низкий экономический и социальный уровень угрожают стабильности.
    "ПА ОБСЕ очень активно работает над проблемами, с которыми мы столкнулись. К ним можно отнести терроризм и миграция" ,- подчеркнул Церетели.

    По его словам, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс- это лучший пример того, как путем перевозки товаров страны "сближаются и добиваются выгодного для всех сотрудничества, что в свою очередь стимулирует интеграционные процессы". 

    "Мы должны тесно сотрудничать, чтобы процветал бизнес и были решены все вопросы стабильности, безопасности и процветания", - заявил Церетели. 

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