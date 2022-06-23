Председатель Милли Меджлиса отправилась с визитом в Кыргызстан

23 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась в город Чолпон-Ата (Кыргызстан) для участия в XI пленарном заседании ТюркПА.

23 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась в город Чолпон-Ата (Кыргызстан) для участия в XI пленарном заседании ТюркПА.

Как сообщает Report, в состав делегации входят председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Хикмет Мамедов, Малахат Ибрагимгызы, Агалар Валиев, Джаваншир Фейзиев, Низами Джафаров, Садагат Велиева, глава аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Председатель Милли Меджлиса выступит на мероприятии, проведет ряд встреч с руководителями делегаций, участвующих в заседании.

Визит завершится 24 июня.