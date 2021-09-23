Председатель комиссии ОИС выразил признательность правительству Азербайджана

"Основной целью визита в Азербайджан Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) является ознакомление с нарушениями прав человека, которые совершала Армения в период оккупации территорий Азербайджана".

"Основной целью визита в Азербайджан Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) является ознакомление с нарушениями прав человека, которые совершала Армения в период оккупации территорий Азербайджана".

Как передает Report, об этом председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Сайед Мохаммед Абдулла Омар Алгфели сказал журналистам.

По его словам, с завтрашнего дня комиссия приступит к выполнению миссии по установлению фактов на деоккупированных территориях: "У нас имеется информация, что на тех территориях места религиозного поклонения местного мусульманского населения - мечети были разрушены, территория заминирована. Мы ознакомимся с этими местами. По итогам миссии Комиссия подготовит отчет, который будет представлен мировой общественности".

Председатель комиссии выразил признательность правительству Азербайджана, омбудсмену Сабине Алиевой и аппарату омбудсмена за организацию визита.