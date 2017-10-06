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    Председатель Госдумы России посетит Азербайджан

    Объединенное заседание Комитета Госдумы СНГ с Комитетом по международным делам Милли Меджлиса пройдет в Баку в декабре

    Москва. 6 октября. REPORT.AZ/ Межпарламентские связи между Азербайджаном и Россией углубляются. Об этом заявил российскому бюро Report председатель Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    По его словам, в декабре ожидаются две поездки российских парламентариев в Баку.

    "Сначала мы проведем объединенное заседание Комитета Госдумы СНГ с Комитетом по международным делам Милли Меджлиса. Через неделю после этого Баку посетит спикер Госдумы Вячеслав Володин", - сообщил Л. Калашников.

    Он также отметил, что на данный момент согласовываются точные даты обеих поездок.

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