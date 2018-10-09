Председатель Госдумы пригласил спикера Милли Меджлиса совершить официальный визит в Россию

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Председатель парламента Азербайджана Октай Асадов провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным в Анталье 9 октября на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдумы, в ходе переговоров поднимались темы повестки Совещания спикеров парламентов стран Евразии, в том числе экономическое сотрудничество, экология и устойчивое развитие региона, а также вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений Азербайджана и России.

Октай Асадов выступил за более активное развитие межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией. Он также подчеркнул, что за семь месяцев 2018 года товарооборот между странами достиг 1,5 млрд долларов.

"У нас с Россией самые высокие политические и экономические отношения, и мы дорожим ими", - заявил О.Асадов.

В.Володин сообщил, что работа над созданием Межпарламентской комиссии высокого уровня между Государственной думой и Милли Меджлисом находится на стадии завершения.

"Нам необходимо посмотреть в наших графиках, когда мы сможем выйти на подписание документов о создании Комиссии высокого уровня. Это можно сделать в рамках вашего официального визита - я вас приглашаю", - сказал Вячеслав Володин.

Напомним, договоренность о создании этой Комиссии была достигнута в ходе первого официального визита Вячеслава Володина в Баку.