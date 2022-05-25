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Предлагается провести встречу председателей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

Предлагается провести встречу председателей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии Предлагается провести встречу председателей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 15:34
Предлагается провести встречу председателей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

Предлагается провести встречу председателей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

Она отметила, что на прошлой неделе в Азербайджане собрались председатели комитетов по внешним связям парламентов трех стран: "Встреча в этом формате проводится каждый год. На мой взгляд, объединение парламентариев, представителей народа имеет большое значение. Это также важно, как и регулярные встречи министров иностранных дел для обсуждения положения в регионе и вопросов развития. Так как все подписанные нами договоры представляются в законодательный орган для утверждения. Необходимо развивать трехстороннее сотрудничество в различных областях.

К примеру, организовать трехстороннюю встречу председателей парламентов. Думаю, что когда-нибудь это обязательно произойдет".

С полной версией интервью посла Турции в Грузии можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlament sədrlərinin görüşünün keçirilməsi təklif edilir

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