О нас
Report Georgia
Аудио новости

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу вдоль госграницы

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу вдоль госграницы 16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из ст
Внешняя политика
17 июля 2021 г. 09:45
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу вдоль госграницы

16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Positions of Azerbaijan Army subjected to fire along entire length of state border
Версия на азербайджанском языке Dövlət sərhədi boyu mövqelərimiz atəşə tutulub, cavab atəşi açılıb

Другие новости из категории

Азербайджан отправил в Кыргызстан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19
Азербайджан отправил в Кыргызстан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19
17 июля 2021 г. 09:29
Назначен новый посол Азербайджана в Казахстане
Назначен новый посол Азербайджана в Казахстане
16 июля 2021 г. 19:17
Сменился посол Азербайджана в Таджикистане
Сменился посол Азербайджана в Таджикистане
16 июля 2021 г. 18:53
Азербайджан назначил нового посла в Республике Беларусь
Азербайджан назначил нового посла в Республике Беларусь
16 июля 2021 г. 18:39
Азербайджан назначил нового посла в Пакистане
Азербайджан назначил нового посла в Пакистане
16 июля 2021 г. 18:05
Посол Турции встретился с главой Постоянного представительства Нахчывана в Баку
Посол Турции встретился с главой Постоянного представительства Нахчывана в Баку
16 июля 2021 г. 16:58
Шахин Мустафаев встретился с Мевлютом Чавушоглу 
Шахин Мустафаев встретился с Мевлютом Чавушоглу 
16 июля 2021 г. 13:58
Президент Европейского совета посетит Азербайджан на этой неделе
Президент Европейского совета посетит Азербайджан на этой неделе
16 июля 2021 г. 13:37
МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии
16 июля 2021 г. 12:55
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi