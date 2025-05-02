Постпред Пакистана: Индия использует терроризм на государственном уровне

Индия долгое время использует терроризм как инструмент на государственном уровне.

Индия долгое время использует терроризм как инструмент на государственном уровне.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмед на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Дипломат ответил на вопросы о растущей напряженности в отношениях с Индией, последних событиях в Джамму и Кашмире и вопросах региональной безопасности.

Он отметил, что Исламабад поддерживает предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о посредничестве для снижения растущей напряженности между двумя странами и положительно относится к этой инициативе. Постпред подчеркнул, что пакистанская сторона призывала генсека посетить регион и оценить ситуацию на месте.

Комментируя обвинения Индии в адрес Пакистана в поддержке терроризма, дипломат сказал, что его страна выступает за мир и стабильность в регионе и всегда открыта для диалога: "Единственное решение — это диалог. Хотя мы готовы к обсуждениям, Индия не ценит эту возможность".

Посол добавил, что Индия на государственном уровне долгое время использует терроризм как инструмент для достижения своих политических целей: "Пакистан в числе стран, наиболее пострадавших от терроризма. Индия же манипулирует этой темой, пытаясь скрыть свои незаконные действия".

Коснувшись нападения в Пулваме в 2019 году, дипломат заявил, что Индия использовала этот инцидент в политических целях, и отмена особого статуса Джамму и Кашмира в августе еще больше усилила напряженность в регионе. Он сказал, что Пакистан неоднократно представлял доказательства того, что Индия финансирует террористическую деятельность в Белуджистане и других регионах.

Говоря о нарушениях прав человека в Джамму и Кашмире, посол подчеркнул, что Индия проводит политику, направленную на демографические изменения в регионе.

"После отмены статьи 370 в 2019 году тысячам индийских граждан было разрешено поселиться в Джамму и Кашмире. Это попытка искусственно изменить демографию региона, что противоречит резолюциям ООН".

Дипломат также призвал ООН занять более активную позицию против растущих случаев исламофобии в мире и подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества в этом направлении.

Отвечая на вопрос о ядерной угрозе, Ахмед отметил, что Пакистан как ответственное ядерное государство никогда не рассматривает оружие как средство угрозы.

"Мы надеемся, что Индия также продемонстрирует такую же ответственность", — заявил он.

Напомним, что 22 апреля в результате обстрела боевиками туристов в районе Пахалгам в подконтрольном Индии регионе Джамму и Кашмир погибли 26 человек, несколько человек получили ранения.