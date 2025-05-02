Постпред Пакистана: Индия использует терроризм на государственном уровне

Индия долгое время использует терроризм как инструмент на государственном уровне.
Как сообщает американское бюро
Дипломат ответил на вопросы о растущей напряженности в отношениях с Индией, последних событиях в Джамму и Кашмире и вопросах региональной безопасности.
Он отметил, что Исламабад поддерживает предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о посредничестве для снижения растущей напряженности между двумя странами и положительно относится к этой инициативе. Постпред подчеркнул, что пакистанская сторона призывала генсека посетить регион и оценить ситуацию на месте.
Комментируя обвинения Индии в адрес Пакистана в поддержке терроризма, дипломат сказал, что его страна выступает за мир и стабильность в регионе и всегда открыта для диалога: "Единственное решение — это диалог. Хотя мы готовы к обсуждениям, Индия не ценит эту возможность".
Посол добавил, что Индия на государственном уровне долгое время использует терроризм как инструмент для достижения своих политических целей: "Пакистан в числе стран, наиболее пострадавших от терроризма. Индия же манипулирует этой темой, пытаясь скрыть свои незаконные действия".
Коснувшись нападения в Пулваме в 2019 году, дипломат заявил, что Индия использовала этот инцидент в политических целях, и отмена особого статуса Джамму и Кашмира в августе еще больше усилила напряженность в регионе. Он сказал, что Пакистан неоднократно представлял доказательства того, что Индия финансирует террористическую деятельность в Белуджистане и других регионах.
Говоря о нарушениях прав человека в Джамму и Кашмире, посол подчеркнул, что Индия проводит политику, направленную на демографические изменения в регионе.
"После отмены статьи 370 в 2019 году тысячам индийских граждан было разрешено поселиться в Джамму и Кашмире. Это попытка искусственно изменить демографию региона, что противоречит резолюциям ООН".
Дипломат также призвал ООН занять более активную позицию против растущих случаев исламофобии в мире и подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества в этом направлении.
Отвечая на вопрос о ядерной угрозе, Ахмед отметил, что Пакистан как ответственное ядерное государство никогда не рассматривает оружие как средство угрозы.
"Мы надеемся, что Индия также продемонстрирует такую же ответственность", — заявил он.
Напомним, что 22 апреля в результате обстрела боевиками туристов в районе Пахалгам в подконтрольном Индии регионе Джамму и Кашмир погибли 26 человек, несколько человек получили ранения.