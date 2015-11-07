​Постпред: Оккупация Арменией территорий Азербайджана нарушает принципы и ценности ЮНЕСКО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО". Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, выступая на общих политических дебатах в рамках 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в штаб-кваритире организации в Париже.

Посол отметил, что это сотрудничество стало более интенсивным после подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Азербайджаном в июле 2013 года. А. Керимов отметил роль первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в реализации проектов ЮНЕСКО.

"Расположенный на перекрестке цивилизаций, культур и религий, Азербайджан стал местом межкультурного диалога", - заявил посол, напомнив, что Всемирный форум по межкультурному диалогу, проведенный в Азербайджане в этом году в 3-й раз является одним из лучших примеров приверженности азербайджанского правительства в продвижении межрелигиозного и межкультурного диалога.

"Тем не менее с глубоким сожалением я должен добавить, что мир, безопасность и стабильность в нашем регионе продолжают быть в опасности, и принципы и ценности ЮНЕСКО остаются нарушенными постоянной военной оккупации территорий Азербайджана вооруженными силами Армении", - заявил А. Керимов. Он отметил, что разрушение памятников культуры на протяжении многих лет ведется со стороны Армении: "Ни один исторический памятник, мечеть или кладбище, свидетельствующие о древнем присутствии азербайджанского населения, не смог избежать уничтожения или осквернения на оккупированных территориях и в самой Армении."

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО выразил удивление, что несмотря на все это, Армения, которая является моноэтнической и монорелигиозной страной, пытается учить других разнообразию и толерантности.