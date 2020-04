Посольство Великобритании в Азербайджане: Вместе мы победим COVID-19

View this post on Instagram

Heydər Əliyev Mərkəzindən Böyük Britaniyaya dəstək Koronavirus (COVID-19) pandemiyasına qarşı mübarizədə Azərbaycanın dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədilə aprelin 12-də Heydər Əliyev Mərkəzinin binası üzərinə Böyük Britaniyanın bayrağı bu ölkənin musiqisinin müşayiəti ilə videoproyeksiya olunub. Aprelin 3-dən etibarən virusdan zərərçəkən bir dövlətin bayrağı həmin ölkənin musiqisinin sədaları altında Mərkəzin binası üzərinə proyeksiya olunur. Bununla Heydər Əliyev Mərkəzi «COVID-19»un geniş yayıldığı dövlətlərə və onların xalqlarına dəstəyini, hörmət və ehtiramını ifadə edir. #heydərəliyevmərkəzi #heydaraliyevcenter #Azərbaycan #Azerbaijan #UK #koronavirus #coronavirus #COVID19 #pandemiya #pandemic