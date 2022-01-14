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Посольство Турции в Азербайджане распространило заявление

Посольство Турции в Азербайджане распространило заявление "Турция - первая страна, признавшая братскую Азербайджанскую Республику на международной арене после повторного обретения ею независимости. В результате подписанного между Азербайджаном и Турецкой Республикой документа "Соглашение о восстановлении диплома
Внешняя политика
14 января 2022 г. 11:08
Посольство Турции в Азербайджане распространило заявление
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"Турция - первая страна, признавшая братскую Азербайджанскую Республику на международной арене после повторного обретения ею независимости. В результате подписанного между Азербайджаном и Турецкой Республикой документа "Соглашение о восстановлении дипломатических отношений" от 14 января 1992 года посольство Турции в Азербайджане стало первым дипломатическим представительством, начавшим свою деятельность в Баку".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Турции в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что исторически в сложные времена Турецкая Республика в первую очередь получала помощь от братского Азербайджана, а Азербайджан в трудные времена видел поддержку Турции: "Мы вместе радуемся успехам наших стран на международной арене, и вместе скорбим".

Сегодня исполняется 30 лет с установления азербайджано-турецких дипломатических отношений.

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Версия на английском языке Turkish Embassy in Azerbaijan releases statement 
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayıb

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