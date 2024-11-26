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Посольство: США высоко оценивают приверженность Азербайджана партнерству с НАТО

Посольство: США высоко оценивают приверженность Азербайджана партнерству с НАТО Военный атташе посольства США полковник Кайл Коун и специалист по политическим вопросам посольства США Соня Веттштейн приняли участие в академической конференции, организованной МИД Азербайджана по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к программе НА
Внешняя политика
26 ноября 2024 г. 20:01
Посольство: США высоко оценивают приверженность Азербайджана партнерству с НАТО

Военный атташе посольства США полковник Кайл Коун и эксперта по политическим вопросам посольства США Соня Веттштейн приняли участие в академической конференции, организованной МИД Азербайджана по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира" (Partnership for Peace programme - PfP).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в соцсетях.

"США высоко ценят активную роль Азербайджана в PfP и постоянную приверженность партнерству с НАТО. Мы поддерживаем прогресс Азербайджана в достижении целей PfP в рамках двустороннего сотрудничества в области безопасности, особенно участие в Совместной учебной конференции в Стамбуле", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Embassy: US highly values Azerbaijan's commitment to NATO partnership
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: ABŞ Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlıq üzrə davamlı öhdəliyini yüksək qiymətləndirir

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