Посольство: США высоко оценивают приверженность Азербайджана партнерству с НАТО

Военный атташе посольства США полковник Кайл Коун и специалист по политическим вопросам посольства США Соня Веттштейн приняли участие в академической конференции, организованной МИД Азербайджана по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к программе НА

Военный атташе посольства США полковник Кайл Коун и эксперта по политическим вопросам посольства США Соня Веттштейн приняли участие в академической конференции, организованной МИД Азербайджана по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира" (Partnership for Peace programme - PfP).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в соцсетях.

"США высоко ценят активную роль Азербайджана в PfP и постоянную приверженность партнерству с НАТО. Мы поддерживаем прогресс Азербайджана в достижении целей PfP в рамках двустороннего сотрудничества в области безопасности, особенно участие в Совместной учебной конференции в Стамбуле", - говорится в сообщении.