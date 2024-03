Посольство Сербии поздравило Азербайджан с праздником Новруз

Посольство Сербии поздравило Азербайджан по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на официальной странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Посольство Сербии поздравляет всех жителей Азербайджана с праздником Новруз! Желаем всегда праздновать этот праздник в мире, радости, единстве и благополучии!", - говорится в публикации.