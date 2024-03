Serbiya səfirliyi Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Serbiyanın Bakıdakı səfirliyi Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, təbrik səfirliyin “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində dərc olunub.

“Serbiya səfirliyi bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir. Bu bayramı həmişə sülh, sevinc, birlik və firavanlıq içində qeyd etməyinizi arzu edirik!”, - paylaşımda qeyd edilib.