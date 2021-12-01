Посольство Пакистана выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Пакистана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.

Посольство Пакистана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.

Как сообщает Report, об этом сообщили на официальной странице дипмиссии в Twitter .

"Мы опечалены известием о трагической катастрофе азербайджанского вертолета и гибели 14 профессиональных военнослужащих. Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.