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Посольство Пакистана выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Пакистана выразило соболезнования Азербайджану Посольство Пакистана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 08:44
Посольство Пакистана выразило соболезнования Азербайджану
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Посольство Пакистана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.

Как сообщает Report, об этом сообщили на официальной странице дипмиссии в Twitter.

"Мы опечалены известием о трагической катастрофе азербайджанского вертолета и гибели 14 профессиональных военнослужащих. Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Pakistani embassy expresses condolence to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Pakistan səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verib

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