Посольство обратилось к проживающим во Франции гражданам Азербайджана

Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране.

Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране.

Как сообщает Report , соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети Х.

Дипмиссия призвала граждан Азербайджанской Республики принять участие в президентских выборах 7 февраля. Отметим, что в Центре культуры при посольстве создан избирательный пункт, который будет действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени.