Посольство обратилось к проживающим во Франции гражданам Азербайджана
Посольство обратилось к проживающим во Франции гражданам АзербайджанаПосольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране.
Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети Х.
Дипмиссия призвала граждан Азербайджанской Республики принять участие в президентских выборах 7 февраля. Отметим, что в Центре культуры при посольстве создан избирательный пункт, который будет действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени.
Fransa Respublikasında daimi və ya müvəqqəti yaşayan 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının NƏZƏRİNƏ! pic.twitter.com/prBOdrpph5