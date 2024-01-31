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Посольство обратилось к проживающим во Франции гражданам Азербайджана

Посольство обратилось к проживающим во Франции гражданам Азербайджана Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 21:23
Посольство обратилось к проживающим во Франции гражданам Азербайджана

Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети Х.

Дипмиссия призвала граждан Азербайджанской Республики принять участие в президентских выборах 7 февраля. Отметим, что в Центре культуры при посольстве создан избирательный пункт, который будет действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik Fransada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib

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