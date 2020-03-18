Посольство Казахстана в Азербайджане обратилось к своим гражданам

Посольство Казахстана в Баку призвало своих граждан, пребывающих в Азербайджане, принять безотлагательные меры по возвращению в Казахстан, сообщает Report со ссылкой на казахское дипломатическое ведомство.

"Посольство Казахстана в Баку сообщает, что в связи с закрытием государственных границ Азербайджана с сопредельными государствами (Россия, Иран, Грузия, Турция), ограничением и отменой авиарейсов из Азербайджана в Казахстан рекомендуем всем гражданам РК (а также иностранцам/лицам без гражданства, обладающих видом на жительство в РК) принять безотлагательные меры по возвращению в Казахстан до 22 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство отмечает, что граждане могут воспользоваться авиарейсами по маршруту Баку-Москва-Казахстан и паромным сообщением порт Баку (Алят) – порт Актау (Казахстан) для возвращения на родину.