Посольство Азербайджана в Мексике обратилось к гражданам в связи с президентскими выборами

Посольство Азербайджана в Мексике обратилось к гражданам, проживающим в Мексике, Колумбии, Перу, Гватемале, Коста-Рике, Панаме и Гондурасе в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами.

Посольство Азербайджана в Мексике обратилось к гражданам, проживающим в Мексике, Колумбии, Перу, Гватемале, Коста-Рике, Панаме и Гондурасе в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в своем аккаунте в соцсети "Х".

Согласно информации, достигшим совершеннолетия гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим в указанных странах либо находящимся в долгосрочной командировке, следует обратиться в посольство Азербайджанской Республики в Мексике до 29 декабря для включения их имен в список избирателей.

При обращении граждане должны представить в посольство имя, фамилию, отчество, дату рождения, место постоянного или временного проживания, контактную информацию.

Согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, избирательные участки будут созданы в дипломатических представительствах и консульствах, где число зарегистрированных избирателей превышает 50 человек.

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Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.