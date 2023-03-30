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Посольства Азербайджана, Бахрейна и Израиля в США провели ифтар

Посольства Азербайджана, Бахрейна и Израиля в США провели ифтар Посольства Азербайджана, Бахрейна и Израиля в США провели ифтар.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 10:13
Посольства Азербайджана, Бахрейна и Израиля в США провели ифтар

Посольства Азербайджана, Бахрейна и Израиля в США провели ифтар.

Как сообщили Report, в ходе мероприятия с речью выступил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

"Для меня было большой честью и удовольствием совместно с моими друзьями и коллегами Абдуллой Аль-Халифой и Майклом Херцогом организовать ужин-ифтар в Вашингтоне, округ Колумбия. Посыл ясен: мир, дружба, межконфессиональный диалог, региональные связи и общие ценности превзойдут вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - написал Хазар Ибрагим в Twitter.

В свою очередь посол Израиля в США Майкл Херцог отметил, что решение совместно организовать ифтар символизирует "наведение межконфессиональных, межобщинных и межрегиональных мостов и совместное продвижение к светлому будущему".

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