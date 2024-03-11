Посол ЮАР: Азербайджан успешно проводит престижные международные мероприятия

Азербайджан успешно проводит престижные международные мероприятия в сфере политики, экономики, культуры, религии и спорта.

Азербайджан успешно проводит престижные международные мероприятия в сфере политики, экономики, культуры, религии и спорта.

Об этом в интервью турецкому бюро Report сказала посол-нерезидент Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Азербайджане (также посол в Турции) Дипуо Берта Летсаци-Дубау.

Она подчеркнула, что авторитет Азербайджана на международной арене растет, и это достойно похвалы.

"Баку принимает конференции и саммиты, подписывает важные проекты. Активность, проявленная Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения, была высоко оценена на международном уровне. Я верю, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) также пройдет успешно, и ее результат будет высоко оценен", - добавила Летсаци-Дубау.