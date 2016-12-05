Посол: Япония придает важное значение дружеским связям с Азербайджаном

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Совпадение моделей сохранения традиций и наличие модернизации Азербайджана и Японии создало основу для динамичного развития двусторонних связей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров на приеме, устроенном по случаю государственного праздника Японии - Дня рождения императора.

"Между нашими странами сложился стабильный товарооборот, который имеет потенциал для расширения в перспективе", - заявил М.Джаббаров, добавив, что сотрудничество носит характер многовекторности.

По словам министра, Азербайджан благодарен Японии за финансирование и развитие ряда проектов, осуществляемых на территории республики.

Он высоко оценил уровень японского образования, отметив, что азербайджанские студенты проходят обучение в японских вузах в рамках различных образовательных программ. М.Джаббаров передал также поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева императору Японии и японскому народу.

В свою очередь посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши в своем выступлении отметил, что Азербайджан является ведущей экономической силой в регионе Южного Кавказа.

"Наряду с этим Азербайджан является также важным игроком в вопросе обеспечения международной энергетической безопасности. Япония придает важное значение дружеским связям с Азербайджаном, который играет стратегическую роль в обеспечении стабильности в регионе", - добавил посол.