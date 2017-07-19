Посол: Вышеградская группа поддерживает стремление Азербайджана к улучшению сотрудничества с ЕС

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Вышеградская группа поддерживают ускорение переговоров по подписанию нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

По его словам, Вышеградская группа также поддерживает дальнейшее углубление стратегических отношений между Азербайджаном и ЕС, в частности, в области энергетики.

"Страны группы поддерживают ускорение переговоров по подписанию нового стратегического партнерства между Баку и Брюсселем", - отметил дипломат.



Наряду с этим посол подчеркнул, что группа активизировать объявление различных конкурсов Вышеградским Фондом для усиления мобильности на политическом, экономическом, инфраструктурном и общественном уровнях.