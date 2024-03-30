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Посол Азербайджана: Встреча в формате Армения-США-ЕС - проявление цинизма и лицемерия

Посол Азербайджана: Встреча в формате Армения-США-ЕС - проявление цинизма и лицемерия В то время как Азербайджан в одиночку залечивает раны армянского террора и вандализма, Европейский союз и США готовятся 5 апреля провести конференция "Помощь и поддержка Армении".
Внешняя политика
30 марта 2024 г. 17:24
Посол Азербайджана: Встреча в формате Армения-США-ЕС - проявление цинизма и лицемерия

В то время как Азербайджан в одиночку залечивает раны армянского террора и вандализма, Европейский союз и США готовятся 5 апреля провести конференцию "Помощь и поддержка Армении".

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "Х".

"В освобожденном Ходжалинском районе найдены останки еще трех мирных жителей, убитых армянскими оккупантами. Пока мы в одиночку залечиваем раны, нанесенные армянским террором и вандализмом, ЕС и США 5 апреля в Брюсселе готовятся провести конференцию "Помощь и поддержка Армении". Это проявление цинизма и лицемерия", - отмечается в публикации дипломата.

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Версия на английском языке Ambassador slams EU and US’s preparations for ‘aid and support to Armenia’ conference as hypocrisy
Версия на азербайджанском языке Səfir: Aİ və ABŞ-nin “Ermənistana yardım və dəstək” konfransına hazırlaşması ikiüzlülükdür

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