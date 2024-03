Посол Азербайджана: Встреча в формате Армения-США-ЕС - проявление цинизма и лицемерия

В то время как Азербайджан в одиночку залечивает раны армянского террора и вандализма, Европейский союз и США готовятся 5 апреля провести конференцию "Помощь и поддержка Армении".

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "Х".

"В освобожденном Ходжалинском районе найдены останки еще трех мирных жителей, убитых армянскими оккупантами. Пока мы в одиночку залечиваем раны, нанесенные армянским террором и вандализмом, ЕС и США 5 апреля в Брюсселе готовятся провести конференцию "Помощь и поддержка Армении". Это проявление цинизма и лицемерия", - отмечается в публикации дипломата.