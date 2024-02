Посол: Неспособность предотвратить военные преступления Армении усугубляет чувство безнаказанности

Неспособность международного сообщества предотвратить военные преступления Армении только усиливает чувство безнаказанности в этой стране.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "Х".

"Глубоко символично, что присоединение Армении к МУС совпало с обнаружением нового массового захоронения в Ходжалы, где армянская армия уничтожила более 600 азербайджанских мирных жителей", - отмечается в публикации.