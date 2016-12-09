Посол: Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

По его словам, в мире нужно как можно чаще демонстрировать позицию Азербайджана касательно нагорно-карабахского конфликта: "Международное сообщество располагает недостаточной информацией по этому поводу. Мы можем принять совместные шаги для получения мировым сообществом более обширной информации по данному вопросу".

Посол добавил, что посольство Румынии в Баку, срок полномочий которого в качестве координатора НАТО в Азербайджане истек, проделало в стране большую работу: "Посольство Венгрии, которое впредь займется исполнением соответствующего мандата, сделает все возможное для расширения работ в этом направлении".