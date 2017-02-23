Посол: Венгрия будет продвигать Азербайджан в качестве надежного партнера НАТО - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

- Недавно Вы посетили Брюссель для получения поручений в связи с началом деятельности посольства Венгрии в качестве контактного посольства НАТО в Азербайджане. Могли бы Вы дать более детальную информацию о встречах в Брюсселе? Какие задачи были представлены перед посольством Венгрии в рамках мандата контактного посольства НАТО?

­- Вначале я хотел бы дать информацию о роли контактного посольства (КП) в странах-партнерах. Вы спрашиваете о "задачах" и "поручениях". На самом деле, мы не получаем никаких инструкций и не получаем заданий в Брюсселе. Основываясь на открытости, прозрачности и демократичности Альянса, "принятие мандата КП является добровольным делом", поэтому вы не получаете инструкций. Имеется четыре основных принципа КП. Я отметил первый принцип – добровольную основу КП. Второй принцип – "КП подвергаются ротации". Это означает, что текущий мандат КП посольства Венгрии в Азербайджане будет длиться два года, до конца 2018 года. Хотя, он может быть продлен на еще один срок. Третий принцип – "равенство при подходах". Это означает, что все члены НАТО имеют равные шансы на представление своих предложений между странами-партнерами и НАТО. Наконец, принцип прозрачности процесса избрания КП. Эти принципы были приняты всеми членами НАТО в 2004 году и были дополнены Кругом Обязанностей Контактных Посольств (КОКП).

Обязанности КП НАТО определены заранее; мы можем сказать, что КОКП является сборником возможных заданий, рамками работ КП. Выполненные или запланированные задачи будут основываться на КП и одновременно важны для страны-партнера.

Как ыы знаете, Венгрия и Азербайджан являются стратегическими партнерами с отличными рабочими отношениями в различных сферах, таких как политические, культурные, экономические, образовательные и т.д. Я думаю, что отношения между людьми также на высоком уровне благодаря посещению стран друг друга. Все это означает, что Венгрия доверяет азербайджанскому народу, политическому руководству, мы дальше работаем над развитием отличных и продуктивных отношений. Венгерское правительство, политическое руководство и соответствующие государственные структуры и организации уверены, что Венгрия может быть надежным и хорошим проводником между НАТО и Азербайджаном.

Таким образом, основополагающие принципы установлены, размер задач и их качество будут зависеть от Венгрии и Азербайджана. Чем больше важных проектов мы завершим, тем больше мы сможем предложить НАТО и Азербайджану. Отношения между НАТО и Азербайджаном должны быть похожи на дорогу с двойным движением, где Венгрия играет поддерживающую и исполняющую роль. Хотя, мы намерены привнести что-то новое в эти отношения, которые может предложить только Венгрия, основываясь на наших отличных двусторонних отношениях.

Короче говоря, у нас были различные брифинги и обсуждения в Брюсселе, касаясь многих тем. Стоит отметить некоторые; мы обсуждали основные миссии НАТО в изменяющейся стратегической среде безопасности, оборону и политику сдерживания НАТО, партнерство НАТО, стратегии коммуникации. Два последних пункта больше подходят нашей миссии КП НАТО. Конечно, мы также обсуждали региональный аспект партнерства, касающегося кавказского региона. Мы поделились опытом стран КП в этом регионе во главе с региональным офисом НАТО в Грузии.

Наравне с другими программами в штаб-квартире НАТО, я также встретился с послом Азербайджана в НАТО Хазаром Ибрагимом и мы поделились видением того, как мы воспринимаем роль Венгрии в качестве КП НАТО в Азербайджане. Мы с удовлетворением отметили, что мы должны действовать вместе со всеми вовлеченными сторонами: МИД, Минобороны, другими государственными структурами и институтами, вузами, НПО и азербайджанскими медиа.

- Какой вклад может внести Венгрия в укрепление отношений между НАТО и Азербайджаном?

- Венгрия и посольство в Баку будут продвигать Азербайджан в качестве надежного партнера НАТО, что и есть на самом деле. Мы оставим открытыми каналы коммуникаций между НАТО и Азербайджаном, мы будем поддерживать политический обмен на высоком уровне, организуем встречи, семинары и поддержим визиты представителей НАТО в Азербайджан. Более того, мы будем поддерживать и организовывать визиты азербайджанских институтов, вузов и медиа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Мы будем представлять информацию о стратегии НАТО после саммитов НАТО и важных встреч. Я буду давать интервью медиа для лучшего понимания того, что мы делаем в Азербайджане, что делает НАТО в плане глобальной среды безопасности.

Посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки

Должен сказать, что на саммите в Варшаве в 2016 году, союзники НАТО подчеркнули важность увеличения усилий для укрепления стабильности и безопасности. Партнерство НАТО показало себя в качестве бесценного средства в достижении этих целей и будет продолжать быть важным в построении широкой сети безопасности. Азербайджан же является важным центром этой сети. КП играют важную роль в этом плане, способствуя распространению усилий НАТО по всему миру.

Должен подчеркнуть, что КП НАТО и партнеры идут рука об руку, их сотрудничество и вклад в усилия НАТО по безопасности невозможны без партнеров. Я очень надеюсь, что Азербайджан будет продолжать сотрудничать с НАТО в той же мере, в которой он это делает последнюю четверть века после подписания программы НАТО "Партнерство ради мира" в марте 1992 года.

- Каковы ожидания Венгрии от предстоящего в 2017 году саммита НАТО в Брюсселе ?

­- Как Вы знаете, саммиты НАТО проводятся раз в два года. Последние два саммита состоялись в Лондоне и Варшаве в 2014 и 2016 годах. Однако НАТО может решить провести "внеочередной" саммит. Как известно, следующий саммит НАТО пройдет в Бельгии в 2017 году в новой штаб-квартире.

Касаясь того, что Венгрия ожидает от саммита, такие встречи во многом проводятся в важные моменты развития Альянса. Такие встречи не регулярны, но являются важными перекрестками в процессе принятия решений. И мы находимся на таком перекрестке в 2017 году. США избрали нового президента, мы должны рассмотреть выполнены ли решения последних двух саммитов так, как планировалось. Все это может быть важной темой обсуждений в Брюсселе. Но если вернуться к разговору по телефону генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом США Дональдом Трампом, имеется много вопросов для обсуждения, такие как борьба с терроризмом, насилие на востоке Украины и возможности мирного урегулирования отношений НАТО с Россией. Кстати, лица, принимающие решения, рассмотрят прогресс в выполнении решений предыдущих саммитов и сделают изменения, если понадобится.

- На каком уровне находится сотрудничество НАТО и Азербайджана в рамках IPAP? Можем ли мы ожидать визиты высокопоставленных официальных лиц НАТО в Азербайджан?

­- Азербайджан присоединился к Индивидуальному плану партнерства (IPAP) в 2004 году. Но и до этого страна была готова к уникальному сотрудничеству с НАТО. Это означает, что Азербайджан представил себя с самого начала сотрудничества с НАТО. Хорошим примером этому является присоединение Азербайджана к программе "Партнерство ради мира" (ПРМ) в 1996 году и к "Процессу Планирования и оценке сил" (ППОС) в 1997. Страна успешно выполнила 4 раунда IPAP начиная с 2005 года. В результате успешного завершения раундов IPAP, азербайджанские Вооруженные силы способны выполнять национальные обязанности, участвовать в руководимых НАТО операциях и сотрудничать с другими армиями ПРМ, или тренировать, например, афганскую национальную армию. Это значительный прогресс, основывающийся на реформах в ВС. Народ Азербайджана заслуженно гордится своими национальными Вооруженными силами. Часть этих сил выполняет обязанности в соответствии со стандартами НАТО, участвует в руководимых НАТО операциях, обеспечении энергобезопасности, устранении возникающих опасностей.

Да, Азербайджан может рассчитывать на визит высокопоставленных делегаций НАТО в 2017. Мы планируем пригласить старших должностных лиц НАТО в Баку для участия на различных мероприятиях. Кроме того, мы также ожидаем визиты команды экспертов в Баку и первый из этих визитов состоится в марте. Этот визит в рамках ППОС поможет азербайджанским ВС улучшить свои возможности и увеличить количество рот, прошедших тренинги в соответствии со стандартами НАТО.

НАТО имеет большую "корзину" для развития способных сил НАТО путем сотрудничества стран-партнеров с членами НАТО. Такая "корзина" состоит из около 1600 мероприятий в год. Азербайджан и азербайджанские военные участвуют в около 200 таких программах каждый год в рамках программы "Партнерство ради мира". Это большая цифра, требующая огромных ресурсов. Это, конечно, идет на пользу страны-партнера, а также во благо НАТО. В течение следующих двух лет мы постараемся представить что-то от ВС Венгрии и убедить азербайджанских друзей присоединиться к этому проекту. Мы уверены, что мы будем успешны в этих усилиях.

В качестве КП НАТО в Азербайджане, мы также планируем большую конференцию по вопросам региональной безопасности во второй половине 2017 года.

- Как Венгрия, в качестве члена НАТО, оценивает участие Азербайджана в операциях в Афганистане?

- Политическое и военное руководство НАТО, а также все члены Альянса высоко оценивают вклад Азербайджана в руководимой НАТО операции. Генсеки НАТО неоднократно выражали удовлетворение участием Азербайджана в миссиях НАТО в Косово и Афганистане. Генсек Расмуссен поблагодарил президента Ильхама Алиева во время его визита в штаб-квартиру НАТО в 2014 году, и генсек Столтенберг выразил благодарность главе МИД Эльмару Мамедъярову во время встречи миссии "Решительная поддержка" в Брюсселе в прошлом декабре. "Скрестить ботинки" вместе с другими членами НАТО является большим достижением для страны-партнера. В настоящее время 94 солдата Азербайджана служат в рамках миссии "Решительная поддержка" в Афганистане для тренировки афганских войск.

Помимо этого, Азербайджан проявляет солидарность с Альянсом в плане Трастового Фонда НАТО по Афганистану, что также является ценной поддержкой афганской армии.

- Как Вы оцениваете начало переговоров между ЕС и Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве?

- Это очень важный шаг в укреплении сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Венгрия во всех смыслах поддерживает развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

- Недавно венгерское правительство объявило о приеме документов от азербайджанских студентов для учебы в Венгрии. Сколько студентов уже обратились с заявкой и стоит ли ожидать продления этого соглашения между Азербайджаном и Венгрией?

- Так как онлайн прием документов начался недавно, еще рано говорить о цифрах. Но мы надеемся, что эта хорошая идея будет продлена еще на три года. В прошлом году 180 студентов получили стипендии, в этом году мы надеемся, что привлечем еще больше студентов.

- Ожидаются ли визиты либо мероприятия между Венгрией и Азербайджаном?

- Мы прорабатываем визит президента Ильхама Алиева в Будапешт в этом году и следующую сессию межправительственной комиссии в Венгрии.

В сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева и МИД Венгрии, посольство организует 16-17 марта серию культурных и научных мероприятий в рамках "Дней культуры Венгрии в Азербайджане". В рамках этих дней будут проведены презентации книг и кино, показ мод, выставка искусств, музыкальные концерты, гастрономические мероприятия. Осенью мы также организуем культурные и научные мероприятия, посвященные Золтану Кодали – великому венгерскому композитору и учителю, а также мероприятия, посвященные "Великому венгру" Иштвану Сеченьи.