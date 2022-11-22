О нас

Посол Великобритании: Я видел масштаб разрушений в Агдаме своими глазами

Посол Великобритании: Я видел масштаб разрушений в Агдаме своими глазами Посольство Великобритании считает вопросы расширения прав и возможностей женщин, а также гендерного равенства ключевыми, и готово продолжать работать с Азербайджаном в этом направлении.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 16:00
Посол Великобритании: Я видел масштаб разрушений в Агдаме своими глазами

Посольство Великобритании считает вопросы расширения прав и возможностей женщин, а также гендерного равенства ключевыми, и готово продолжать работать с Азербайджаном в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил в ходе проходящей в Университете ADA конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра".

Дипломат отметил, что данное мероприятие поможет обсудить вопросы участия женщин в процессе установления мира.

"Я видел масштаб разрушений в Агдаме своими глазами. Мы видели минные поля, и я очень рад, что Великобритания стала первым партнером Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA)", заявил посол, добавив, что была сформирована состоящая их женщин группа cпециалистов, которая поможет ANAMA в процессе очистки территорий от мин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Ağdamdakı dağıntıların miqyasını gözlərimlə görmüşəm"

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi