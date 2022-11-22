Посол Великобритании: Я видел масштаб разрушений в Агдаме своими глазами

Посольство Великобритании считает вопросы расширения прав и возможностей женщин, а также гендерного равенства ключевыми, и готово продолжать работать с Азербайджаном в этом направлении.

Посольство Великобритании считает вопросы расширения прав и возможностей женщин, а также гендерного равенства ключевыми, и готово продолжать работать с Азербайджаном в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил в ходе проходящей в Университете ADA конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра".

Дипломат отметил, что данное мероприятие поможет обсудить вопросы участия женщин в процессе установления мира.

"Я видел масштаб разрушений в Агдаме своими глазами. Мы видели минные поля, и я очень рад, что Великобритания стала первым партнером Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA)", заявил посол, добавив, что была сформирована состоящая их женщин группа cпециалистов, которая поможет ANAMA в процессе очистки территорий от мин.