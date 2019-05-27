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Посол Великобритании: Азербайджан ассоциируется у меня с щедростью, теплотой и гостеприимством

​Посол Великобритании: Я чувствую себя в Баку как дома

"Я, мои родные и друзья все время ощущаем теплоту и гостеприимство азербайджанского народа".

Как сообщает Report, об этом  заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс на пресс-конференции.

"Азербайджан ассоциируется у меня с щедростью, теплотой и гостеприимством. Я, мои родные и друзья все время ощущали эти качества азербайджанского народа на своем опыте. Я не раз попадала в различные ситуации, когда мне на помощь приходили местные жители. Я чувствую себя в Баку как дома", - сказала дипломат. 

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