Посол Великобритании организовал прием по случаю визита главного исполнительного директора агентства Press Association

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп организовал прием по случаю визита главного исполнительного директора агентства Press Association – ведущего новостного мультимедийного агентства и поставщика цифрового контента и услуг в Великобритании Клайва Маршала.

Как сообщает Report, посол Д. Шарп поприветствовав представителей СМИ Азербайджана, отметил важность работы медиа для защиты прав человека. Он отметил, что сфера свободы СМИ является одной из приоритетных для МИД Великобритании в этом году.

В ходе приема К.Маршал объявил победителя конкурса на лучшее эссе среди журналистов, который был проведен совместно с посольством Великобритании.

В ходе визита главный исполнительный директор Press Association провел встречи с медиа экспертами и журналистами, а также прочел лекцию для студентов и молодых журналистов в Университете ADA.